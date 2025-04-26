Milletvekili Özsoy, 'Zirai don afeti başta olmak üzere tüm sorunların üstesinden geleceğiz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ile Dursun Ataş Yesilhisar ilçesine ziyarette bulundu. Burada muhtarlarla bir araya gelen ve açıklama yapan Sayın Bayar Özsoy, "Yeşilin her tonunu barındıran, benim de her fırsatta ziyaret ettiğim güzel Yeşilhisarımızdaydık. AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş ve kurum temsilcilerimizle birlikte muhtarlarımızı dinledik, dertlerine ortak olduk. İnşallah el ele verip zirai don afeti başta olmak üzere tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Muhtarlarımızın taleplerini de en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.