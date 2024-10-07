Milletvekili Özsoy, 'İsrail'e karşı kararlı bir duruş sergilemek gerekiyor'



AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, İsrail’i lanetleyerek zulmün son bulana, İsrail’in Filistin topraklarını terk edene kadar Filistin’in sesi olmaya devam edileceğini belirtti.

Özsoy konuşmasında, “Bir yıl önce, katil haydut İsrail, Filistin topraklarına yönelik başlattığı saldırılarla bir kez daha uluslararası hukuku, insan haklarını ve insani değerleri hiçe sayarak soykırıma varan bir vahşet sergiledi. Masum sivillerin hedef alındığı, çocukların hayatını kaybettiği, ailelerin paramparça olduğu bu vahşet karşısında Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan dışında tüm dünya kamuoyu sessizliğe büründü. Ne yazık ki, Filistin halkının yaşadığı bu acılar, bir insanlık dramından öteye geçemedi. Filistin halkının maruz kaldığı bu insanlık dışı uygulamaları bir kez daha lanetliyor, işgalci haydut İsrail’e karşı kararlı bir duruş sergilemenin gerekliliğini vurgulamak istiyorum. Uluslararası hukuk, devletler arası ilişkiler ve temel insan hakları açısından bu zulmün hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu Türkiye olarak tüm dünyaya ilan ettik etmeye de devam edeceğiz. Filistin’in özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele eden Filistin halkının yanındayız. Filistin davası, bir insanlık davasıdır. Bu davaya sırtını dönenler, insanlık onuruna da sırtını dönmüş demektir. Bizler, Filistin halkının yanında durmaya ve haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu zulüm son bulana, işgalci güçler Filistin topraklarını terk edene kadar Filistin’in sesi olmaya devam edeceğiz. Mazlumun hakkı er ya da geç yerini bulacaktır” şeklinde konuştu.