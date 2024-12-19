Milletvekili Özsoy, 'Mahmut Tanal, Şanlıurfalılardan özür dilesin'

TBMM’de 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi 14’üncü Maddesi üzerine söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Mahmut Tanal’ı Şanlıurfalılardan özür dilemeye davet etti. Vekil Özsoy konuşmasında, “1987-91 yılları arasında Şanlıurfa'da devlet memuru olarak çalıştığım yıllarda kurduğum gönül bağı ve dostluklarım aradan geçen bunca yıla rağmen halen devam etmektedir. Sayın Mahmut Tanal tarafından Şanlıurfa'da elektrik kesikliği iddiası ile on beş Aralık'ta yapılan konuşmada, Şanlıurfa'da kaçak Elektrik kullananlar var şeklinde ifade edilen cümlem bir gün sonra mecliste Kayseri Milletvekili Şanlıurfalılara hırsız dedi özür dilesin şeklinde gündeme getirilerek atıma yapılan iftira ve yalan beyanı şiddetle reddediyorum. Şanlıurfalılar ile hırsız kelimesini bir arada zikreden Mahmut Tanal'ı tüm Şanlı Urfalılardan özür dilemeye davet ediyorum. Buradan tüm Şanlıurfalı kardeşlerime selam ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.