Geleneksel ahşap ve taş ustaları TADEM'de yetişiyor

Talas Belediyesi’ne bağlı Zincidede Mahallesi’nde Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi ortaklığıyla Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM)’nde taş ve ahşap restorasyonu eğitimleriyle usta yetiştiriliyor. Konu hakkında konuşan TADEM Koordinatör Müdürü Metin Oktay Karadağ, burada 21 hafta boyunca toplam 600 saat ders verildiğini ifade etti. Müdür Karadağ, “Burası Kayseri Üniversitemiz ve Talas Belediyemizin ortaklaşa açmış olduğu bir eğitim merkezidir. Burada taş ve ahşap üzerine restorasyon üzerine eğitim veriyoruz. Taş restorasyonu ve ahşap restorasyonu üzerine eğitim veriyoruz. Buraya kayıt olma Kayseri Üniversitesi üzerinden yapılıyor. Kayıtları Kayseri Üniversitesi alıyor. Cüzi bir miktar 350 lira gibi ücret ödüyorsunuz sadece. Ve bunun yanında 21 toplam 600 saat haftanın 5 günü burada yaklaşık 6 saat ders olarak bu iki kol üzerine eğitim alıyorsunuz. Kayseri Üniversitemizin internet sitesinde TAREM adı altında bir sayfa açtık bu eğitime başladıktan sonra, buradan giriş yapıp nasıl eğitim nasıl başvuru yapıldığını, gerekli evrakları buradan görebiliyorlar. Dediğim gibi cüzi bir ücret ödeniyor. Onun dışında yine Talas Belediyemizde de irtibat kurabilirler. Sosyal medya hesabımız var TAREM adı altında. Sosyal medya hesaplarından da bize ulaşabilirler. Haftanın hafta içi 5 gün sabah 09:00 ile akşam 16:00 arasında burada eğitim devam ediyor. Kesintisiz olarak biz şubat ayında açtık burayı. Yaklaşık neredeyse bir yıl olacak. Bir yıl boyunca hiç ara vermeden devam ediyoruz. Şu an üçüncü dönem kursiyerlerimiz devam ediyor. Üç dönemdir sertifika veriyoruz. Yaklaşık yirmi kişiye yakın burada kurs yerimize sertifika verdik” şeklinde konuştu.

‘ECDADIMIZDAN GELEN MESLEKLERİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ’

TAREM’de eğitim veren Taş oyma ustası Ali İnal, bu ustalık işlerinin ecdattan gelme meslekler olduklarını ve devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Usta İnal, “Burada taşla ilgili aklınıza her bir şeyi yapıyoruz, yani işleme de yapıyoruz. Restorasyon da yapıyoruz. Kemer de yapıyoruz, taş da yapıyoruz. Eski bir yıkık binaların derzlerini yapıyoruz. Taşla ilgili burada aklımıza ne geliyorsa yapıyoruz. İlgi biraz az olma akla birlikte biraz var ama taşa ilgi biraz az yani biz isteriz ki taşla ilgi bol olsun, yani emeklerimize değsin, bu işi öldürmeyelim. Devam ettirelim, bizim derdimiz o. Zaten bu meslek bizim ecdat mesleğimiz. Dedelerimiz, babalarımız hepsi ve hepsi silmeden taşçı. Onlara özenerek biz buralara kadar geldik. Biz de birtakım insan bir şeyler anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz, dilimizin döndüğü kadarıyla. Bir şeylerin peşindeyiz yani. Burada taşla ilgili ne istiyorsanız yapıyoruz. Yapmadığımız bir şey yok, imalatından istemesine düzeltmesine, ocaktan gelen taşı bu hale getirmesine kadar, burada hepsini yapıyoruz” diye konuştu.

Ahşap oyma ustası Şenel Doğan ise, “Burada etkinliklerimiz şimdi kursiyer arkadaşlarımıza öncelikle ahşabı tanıtıyoruz. Ahşabı çeşitleri biliyorsunuz baya bir çeşitlerimiz var. Ondan sonra model çizme, ahşap üzerinde oyma yapmayı şu anda ilk aşamada bunları yapıyoruz. Kursiyerlerin ilgisinden memnun musunuz? Çok memnun Allah razı olsun arkadaşlarımız hevesli. Bayağı bir gayret içerisindeler. Verdiğimiz işi bayağı bir uğraşları olsa yapıyorlar, beceriyorlar” ifadelerini kullandı.