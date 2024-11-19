Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 542 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 542 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.K. ile A.A. yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 542,40 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi

2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet kartuş ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Talas Millet Bahçesi'ne 'dağ kızağı parkuru'
Talas Millet Bahçesi'ne 'dağ kızağı parkuru'
Kayseri'nin 16 ilçesi doğal gazla buluştu
Kayseri'nin 16 ilçesi doğal gazla buluştu
Bu sergi, Türk-Macar dostluğunu anlatacak
Bu sergi, Türk-Macar dostluğunu anlatacak
Talas'ta taksit imkanlı yatırım fırsatları
Talas'ta taksit imkanlı yatırım fırsatları
ANASAMDER'den ödüll 'Aşık Seyrani Şiir Yarışması': Şiir Severleri Bekliyor!
ANASAMDER'den ödüll 'Aşık Seyrani Şiir Yarışması': Şiir Severleri Bekliyor!
Kayseri Cami Kebir'in duvarındaki yedi tuğlanın ilginç hikayesi
Kayseri Cami Kebir'in duvarındaki yedi tuğlanın ilginç hikayesi