Milli futbolculardan TÜFAD'a ziyaret

Dünya ikincisi olan İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımının Kayserili sporcuları Elif Ömür ve Raziye Yeşilyurt, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız'ı ziyaret etti.

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  • 23.11.2023 10:52
  • Güncelleme: 23.11.2023 10:52
Milli futbolculardan TÜFAD'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dünya ikincisi olan İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımının Kayserili sporcuları Elif Ömür ve Raziye Yeşilyurt, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız’ı ziyaret etti.

İşitme Engelliler Milli Futbol akımın elde ettiği büyük başarı sonrasında Kayserili iki futbolcu, TÜFAD Kayseri Şube Başkanı AhmetYıldız’ı ziyaret ederek mille takım dönemleri ile ilgili bilgeler verdi. Ahmetyıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Milli takımda forma giymeniz, elde ettiğiniz başarılar bizi gururlandırdı.Bundan sonraki dönemde milli takım ile yeni başarılara imza atacağınızdan hiç kuşkumuz yok” dedi.

Kayserili futbolcular Elif Ömür ile Raziye Yeşilyurt’un formasını giydiği İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı Malezya’da düzenlenen 4. İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası’nda, final maçında ABD’ye 3-0 yenilerek dünya ikincisi olmuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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