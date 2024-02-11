Milli halterci Muammer Şahin yarın podyuma çıkacak
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nd mücadele edecek olan Kayserili milli halterci Muammer Şahin Salı günü podyuma çıkacak.
Dünya Halter Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Avrupa Şampiyonası Bulgaristan’ın Sofya şehrinde yapılacak. Kayserili milli halterci Muammer Şahin 55 kilogramda mücadele edecek. Daha önce Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan 30 yaşındaki sporcu, bu sene başarısını daha ileriye taşımak istediğini belirtti.