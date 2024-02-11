Otomobil büfe kabinine girdi

Kayseri’de Talas ilçesi Talas Bulvarı üzerindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte büfe kabinine çarptı. Otomobil içerisindeki 2 kişinin durumu iyi olduğu ve büfe kabininde herhangi bir vatandaşın olmadığı bildirildi. Otomobilde orta seviyede hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yapan otomobil, kabin içerisinden çıkarıldı. Araç içerisindeki 2 kişinin sağlık kontrolleri ekipler tarafından yapıldı, polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.