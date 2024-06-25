Milli heyecan yine Talas'ta

Talas Belediyesi, A Milli Futbol takımının Euro 2024'teki son grup maçı olan Çekya karşılaşmasını yine dev ekranda izlettirecek.

Milli heyecan yine Talas'ta
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi, A Milli Futbol takımının Euro 2024’teki son grup maçı olan Çekya karşılaşmasını yine dev ekranda izlettirecek.

Türkiye-Portekiz maçının heyecanını dev ekrandan on binlere yaşatan Talas Belediyesi, şimdi de Çekya maçı için hazırlıklarını tamamladı. Topladığı 3 puanla gurubunda ikinci sıraya yerleşerek gruptan çıkma şansını sürdüren Türk Milli takımının Çekya ile oynayacağı önemli maç, 26 Haziran Çarşamba günü Yamaç Paraşütü İniş Alanında dev ekranda sporseverlerle buluşacak.

Saat 22.00’de başlayacak organizasyona vatandaşların daha önce olduğu gibi yine büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Milli heyecan yine Talas'ta
Milli heyecan yine Talas'ta
Milli heyecan yine Talas'ta
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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