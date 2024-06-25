Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocukların, hayalini süsleyen parklar inşa ediyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem verdiklerini belirterek, “Çocuklarımızın hayalini süsleyen yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz” dedi.

Daha yeşil Kocasinan için dur durak bilmeden çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırarak, vatandaşların hoş vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarına dikkat çekerek, “Yeni ve farklı parklar yapıyoruz. Kocasinan’ın her bir bölgesinde gerek parkların yapılmasıyla alan güzelleştirilmesi gerekse mevcut parkları yenileyerek, farklı fonksiyonlar ve güzellikler kazandırıyoruz. Sahada yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Planladığımız çalışmalarla yaz mevsiminde verimli bir sezon geçireceğiz. Özellikle mahallelerimize çocuk ve yetişkinlerin vakit geçirebilecekleri renkli alanlar yapıyoruz. Geleceği umut dolu çocuklarımızın parklarda özgürce oyunlarını oynayacakları, hayallerini yeşertecekleri ve gönüllerince eğlenecekleri konforlu bir ortam sunuyoruz. Parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Amacımız; yenilediğimiz ve yeni yaptığımız parklarda, 7’den 70’e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır” ifadelerine yer verdi.

Çalışmalardan memnun kalan vatandaş ve çocuklar ise parklarda daha mutlu bir şekilde keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, bu hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür etti.