Millî Maç Talas'ta coşkuyla izlendi

EURO 2024 Türkiye-Portekiz maçının birlik ve beraberlik içerisinde seyredilmesi için Talas Belediyesi tarafından Paraşüt İndirme Alanı’na projeksiyon sistemi kuruldu.

Vatandaşlar da toplu bir şekilde müsabakayı seyretmek adına alana akın etti. Müsabaka 0-3'lük skorla kaybedilse de vatandaşlar heyecan içerisinde maçı sonuna kadar izledi.

İlk yarı sonrası gencinden yaşlısına birçok vatandaş 1HA mikrofonlarına heyecanını dile getirdi ve millî takımdan umutlu olduklarını söylediler.