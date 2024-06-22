Millî Maç Talas'ta coşkuyla izlendi

EURO 2024 Türkiye-Portekiz müsabakası için Talas Belediyesi tarafından Paraşüt İndirme Alanı'na projeksiyon sistemi kuruldu ve alana akın eden vatandaşlar müsabakayı hep birlikte heyecanla izledi.

Millî Maç Talas'ta coşkuyla izlendi

EURO 2024 Türkiye-Portekiz maçının birlik ve beraberlik içerisinde seyredilmesi için Talas Belediyesi tarafından Paraşüt İndirme Alanı’na projeksiyon sistemi kuruldu.

Vatandaşlar da toplu bir şekilde müsabakayı seyretmek adına alana akın etti. Müsabaka 0-3'lük skorla kaybedilse de vatandaşlar heyecan içerisinde maçı sonuna kadar izledi.

İlk yarı sonrası gencinden yaşlısına birçok vatandaş 1HA mikrofonlarına heyecanını dile getirdi ve millî takımdan umutlu olduklarını söylediler.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Genç, 'O hayatta olsun, gerekirse hiç belediyemiz olmasın'
Milletvekili Genç, “O hayatta olsun, gerekirse hiç belediyemiz olmasın'
30 Yıllık park yenileniyor
30 Yıllık park yenileniyor
Başkan Demirezen: 'Menfur saldırı şahsidir'
Başkan Demirezen: 'Menfur saldırı şahsidir'
Feyzullah Keskin: 'Bu olaylara sebebiyet verenlerin başını okşayarak Kayseri'de huzuru sağlatamazsınız'
Feyzullah Keskin: 'Bu olaylara sebebiyet verenlerin başını okşayarak Kayseri'de huzuru sağlatamazsınız'
Ziraat Odası Başkanı Güneş: 'Barajların verimi için çılgın sulamadan vazgeçilmeli'
Ziraat Odası Başkanı Güneş: 'Barajların verimi için çılgın sulamadan vazgeçilmeli'
Aile kahvaltısı kana bulandı
Aile kahvaltısı kana bulandı