Millî Maç Talas'ta coşkuyla izlendi
EURO 2024 Türkiye-Portekiz müsabakası için Talas Belediyesi tarafından Paraşüt İndirme Alanı'na projeksiyon sistemi kuruldu ve alana akın eden vatandaşlar müsabakayı hep birlikte heyecanla izledi.
EURO 2024 Türkiye-Portekiz maçının birlik ve beraberlik içerisinde seyredilmesi için Talas Belediyesi tarafından Paraşüt İndirme Alanı’na projeksiyon sistemi kuruldu.
Vatandaşlar da toplu bir şekilde müsabakayı seyretmek adına alana akın etti. Müsabaka 0-3'lük skorla kaybedilse de vatandaşlar heyecan içerisinde maçı sonuna kadar izledi.
İlk yarı sonrası gencinden yaşlısına birçok vatandaş 1HA mikrofonlarına heyecanını dile getirdi ve millî takımdan umutlu olduklarını söylediler.