Kavurucu sıcak, il genelinde yangınlara sebep oldu

Kayseri’de yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle şehrin çeşitli noktalarında yangınlar meydana geldi.

Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde bir bahçede anız yangını olurken Esentepe Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde de aynı şekilde yangın meydana geldi.

Öte yandan Akkışla Ganişeyh Mahallesi’nde bir müstakil evde de yangın çıktı ve bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ayrıca Sakarya Mahallesi’nden Sarımsaklı’ya kadar birçok noktada çeşitli yangınlar da çıktı. Yetkililer, sıcak hava şartları nedeniyle çevrede çıkabilecek yangınlara karşı uyarılarda bulundu.