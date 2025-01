Milli Okçu Mete Gazoz'a Kayseri'den ödül

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni’ gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen törende ödül alan Milli Okçu Mete Gazoz, böyle bir ödüle layık görülmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Kayseri benim her sene olmasa da iki yılda bir geldiğim bir şehir. Gerek şampiyonlar için olsun, gerek milli takım için olsun. Benim çok sevdiğim bir şehir. Hem tarihi, hem de yemekleri çok güzel olan bir şehir. Ülkemizin çok değerli iş dünyasında saygın insanların olduğu MÜSİAD gibi bir kuruluşun bana böyle bir ödülü layık görmesi beni çok mutlu etti. Demek ki bizim yaptığımız işler, bizim yaptığımız başarılar gerçekten ülkemizde güzel takip ediliyor ve güzel seyirci kitlesine sahibiz. O yüzden bugün bu ödülü aldığım için çok mutlu oldum. Şimdiye kadar ki aldığımız başarılar daha başlangıç diyebilirim. Çalışmalarımız her zamankinden daha yoğun geçiyor. Çünkü artık kazanmamız gereken bir olimpiyat daha var. Önümüzde hazırlamamız gereken bir 4 yılımız daha var. Beni takip eden, beni izleyen, benim gibi başarılı olmak isteyen genç yaştaki insanları görünce çok mutlu oluyorum. Çünkü gerçekten benim yaptığım, bizim aldığımız başarıların bu şekilde bir değeri oluyor. Onlara söyleyebileceğim şey motivasyon geçici bir şeydir. Disiplinli oldukları sürece her zaman başarılı olacaklar” şeklinde konuştu.