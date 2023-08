Milletvekili Akar: 'Memduh Başkanla günde 3-4 kez konuşuyoruz'

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kayseri’ye gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Akar’a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve beraberindeki heyet eşlik etti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ı Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde çiçeklerle karşılayan Başkan Büyükkılıç, Akar ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Akar; Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Kayseri’nin daha da gelişmesi için birçok çalışma yaptıklarını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bu çalışmalara birçok destek verdiğini söyledi. İstişare içerisinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akar, “Kendileriyle günde 3-5 kere konuşuyoruz. Gelişmeler hakkında bilgi alıyoruz. Yaptıklarımız, çalışmalar hakkında bilgiler veriyoruz. Sağ olsunlar her şeyi yakından takip ediyorlar. Bakanımız Özhaseki zaten bu konuyla ilgili gerekli her şeyi sağlıyor. Milletvekillerimizle birlikte konularla çok yakından ilgileniyoruz. Görüşmelerin konuşmaların neler olduğunu, ne noktaya geldiğini yerinde görmek üzere valimiz ile görüştük, konuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştuk. İl başkanımızla gerekli koordinasyonu yaptık” diye konuştu. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri’nin daha da gelişmesi için projelerin bir an önce gerçekleşmesi için yapılması gereken ne varsa her zaman olduğu gibi iş birliği içerisinde büyük bir gayretle yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak, “Başlayan projelerimiz var. Onları yakından takip ediyoruz. Sayın belediye başkanımız bu konuda gerçekten bizleri destekliyor. Faaliyetlere büyük katkı sağlıyorlar. İlçe başkanlarımız, ilçe belediyelerimiz ile gerçekten büyük bir iş birliği içerisindeyiz. Onların destekleri ve çalışmaları son derece önemli” ifadelerini kullandı. Bu projelerin bir an önce tamamlanıp, Kayseri’nin çok daha ileri seviyelere geleceğini belirten Akar; “Bunun için hep beraber, gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda tabi Özhaseki bakanımız başta olmak üzere tüm bakanlarımıza, tabi ki bütün bu faaliyetlerde desteğini himayesini bizden esirgemeyen cumhurbaşkanımıza bu vesile ile saygılarımı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç da ziyarette yaptığı konuşmada, “Başkanımıza, değerli paşamıza hoş geldiniz diyorum. Seçimler sürecinde uzun soluklu birlikte olduk. O güzelliklerle bugünlere geldik. Kendilerinin nezaket gösterip, belediyemizi ziyaret etmiş olmaları bizleri mutlu etmiştir. Kendilerinin de vurguladıkları gibi Özhaseki bakanımız başta olmak üzere tüm bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatımızla dayanışma içerisinde bu şehrimizin daha konforlu, beklentilere cevap veren anlayış içerisinde hizmetlerle buluşması için el birliğiyle çalışıyoruz. Bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize layık olmaya gayret ediyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz” diye konuştu.

Büyükkılıç Akar’ı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yürütülen önemli çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.