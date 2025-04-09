Mimar Sinan'ın Doğduğu Köyde Anma Etkinlikleri Başladı

Ağırnas Mahallesi, Mimar Sinan’ın doğup büyüdüğü yer olması dolayısıyla bu anlamlı etkinlikler için özel bir mekan haline geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen programa, Kayseri’nin önde gelen isimleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mehteran konseri ve Ağırnas Osman Yücel Ortaokulu halk oyunları gösterisi ile renklenen etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Mimar Sinan’ın anıldığı programda, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından yapılan dualar da dikkat çekti.

Mimar Sinan Üzerine Vurgu

Törende konuşma yapan İTÜ Mimarlık Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Sözen, Mimar Sinan’ın evrensel bir değer olduğunu ve onun gibi büyük insanların sayısının artmasının ulusların saygınlığını artıracağını vurguladı. Ağırnas’ın tanıtılmasının önemine dikkat çeken Sözen, Kayseri’nin bir dünya kenti olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Vali Gökmen Çiçek, Mimar Sinan’ın eserlerinin yüzyıllar geçmesine rağmen hala değerli olduğunu ifade etti. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, Mimar Sinan’ın Osmanlı Dönemi mimarisindeki önemine değinerek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er de Sinan’ın bıraktığı mirasa dikkat çekti.

Etkinlikler Devam Ediyor

Mimar Sinan Haftası etkinlikleri, 9 Nisan’da Ağırnas’ta gerçekleştirilen anma töreni ile kutlanmaya devam ederken, 10 Nisan’da “Sinan’ın Kentinden Mimar Sinan’a Bakmak” paneli, müzik konserleri ve atölye sergileri düzenlenecek. 11 Nisan’da ise Mimar Sinan’ın İzinde Onur Yılları Plaket Töreni yapılacak.

Bu anlamlı haftaya, Erciyes Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kayseri Mimar Sinan Araştırma Uygulama Merkezi, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve ÇEKÜL Vakfı da destek veriyor. Mimar Sinan’ın eşsiz mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikler, Kayseri halkının kültürel bilincini artırmayı hedefliyor.