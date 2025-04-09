Kayseri Mazlumder'den Sivas mağdurlarına ziyaret

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Avukat Abdullah Kaya, yönetim kurulu üyeleri, Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş ve üyeler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin içinde bulunduğu heyet bir müddet önce cezaevinden tahliye olan Sivas mahkumlarına geçmiş olsun dileklerini ilettiler, Ramazan bayramlarını tebrik ettiler.

Sivas il merkezinde yapılan ziyarette bir müddet önce cezalarını tamamlayarak tahliye olan mahpuslardan Cafer Tayyar Soykök, Ekrem Kurt ve Muhsin Erbaş hazır bulundular.

Ziyarette MAZLUMDER heyeti mahpuslara hem geçmiş olsun dileklerini bildirdi hem de kısa zaman önce idrak ettiğimiz Ramazan Bayramlarını tebrik edip, çam sakızı çoban armağanı hediyeler takdim ettiler.

Cezaevinde 32 yıl ömür tüketen ve bir kısmının yaşı 80'lere yaklaşan mahpuslarda ziyaret için MAZLUMDER heyetine teşekkür ettiler.

Kayseri MAZLUMDER heyetinin 3 Temmuz 1993'te Sivas'ta meydana gelen olaylar ve yargılanma süreçleri ile ilgili sorularına da cevaplar veren mahpuslar, kendilerinin yazar Aziz Nesin'in kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren söz ve beyanatlarını telin etmek için yürüyüşe katıldıklarını ama asla otel baskını olaylarına katılmadıklarını, kendilerinin yürüyüş görüntüleri sebebiyle tutuklandıklarını, önce izinsiz gösteriye katılma gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası aldıklarını daha sonra zamanın Adalet Bakanı Önder Sav’ın devreye girmesi ile idam cezasına mahkum edildiklerini, Türkiye'de idam cezasının kaldırılması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildiklerini, 32 yıllık mahkumiyetin ardından sürelerinin bitmesi ile tahliye edildiklerini bildirdiler.

Kendi ailelerinin ve aile yakınlarının 32 yıl boyunca büyük sıkıntılar yaşadıklarını bildiren mahpuslar dışarıda olan yakınlarının gereksiz suçlamalarla memur olmalarına, ticaret yapmalarına engeller çıkarıldığını bildirdiler.

Kendilerini 100 kadar avukatın savunduğunu bildiren mahpuslar herhangi bir örgütle ilgili olmamalarına rağmen örgüt mensubu olmakla suçlanarak mahkum edildiklerini, işlemedikleri suçlarla suçlanıp 32 yıl haksızca cezaevinde tutulduklarını, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in af yetkisini kullanarak 200 mahkumu tahliye ettirdiğini, şimdiki Cumhurbaşkanının bu yetkisini Sivas mahpuslarından biri için kullandığını (Ahmet Turan Kılıç bildirdiler.)

Avukat Mahmut Okatan’ın kendilerinin herhangi bir örgüt mensubu olmadıklarını ispat etmesinin tahliyelerini sağladığını söyleyen mahpuslar cezaevi şartları konusunda ise mahkumiyetin ilk yıllarında her mahkumla görüşme imkanı var iken daha sonra siyasi anlayışa göre koğuşların ayrılması sebebiyle farklı siyasi anlayıştaki mahkumlarla irtibat kurmakta zorluk yaşadıklarını bildirdiler. Koğuşların çok kalabalık olduğunu da bildiren mahpuslar cezaevinde topluca hareket etmeleri sebebiyle ibadetlerini yerine getirme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını bildirdiler.

Kayseri heyetinin ziyaretinden çok memnun kaldıklarını bildiren mahpuslar kendileri içerde iken masumiyetlerine inanıp kendilerini savunan MAZLUMDER’e teşekkür ettiler.

TAŞ: DEVLETİN BU İNSANLARDAN YEMEK PARASI TALEP ETMESİ VİCDANİ DEĞİL

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Başkanı ve önceki dönem MAZLUMDER Şube Başkanı Ahmet Taş, kendilerinin Sivas mahpuslarının masumiyetlerine hep inandıklarını, bu insanların yeniden yargılanıp tahliye edilmeleri için Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanına, Adalet Bakanına müracaatlar yaptıklarını, Sivas cezaevi önünde basın açıklamaları ve dayanışma iftarları düzenleyerek destek olmaya çalıştıklarını bildirdi.

3 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan olayların birçok mağduriyete sebep olduğunu, provokatörler yerine masum insanların işlemedikleri eylemlerle suçlanarak bir ömrü (32 yıl) cezaevlerinde geçirmek zorunda kaldıklarını, bir kısmının aile hayatının sona erdiğini, eşlerinin çocuklarının çeşitli hastalıklara düçar olduklarını, katil damgası yiyerek toplumdan dışlandıklarını, akrabalarının da suçlanıp toplumdan dışlandıklarını bildirdi. Taş tahliye olan bu insanlardan şimdi devletin yemek parası talep ettiğini bunun hiç de etik ve vicdani bir talep olmadığını bildirdi.