İdam Sehpasına 'abdestli' yürüyen Sosyalist Kayserili

1949 Yılında doğdu. Sarız İlçesi Bahçeli Mahallesinde kayıtlı. Babasının adı Hıdır, annesinin adı da Selver’dir. Bölgede çerçicilik yapan babası daha sonra Sarız’da manifaturacılık dükkanı açtı. İlkokulu burada bitiren Hüseyin İnan, o yıllarda ilçede ortaokul olmadığı için, Pınarbaşı İlçesi’deki dayısının yanına gitti. Bu ilçede başladığı Orta okul ve Lise eğitimini Kayseri Lisesi’nde tamamladı.

1966 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni kazandı. Sarız’ın en zengin ticaret erbabı olan bir babanın oğlu olmasına rağmen ticarete bir türlü ısınamadı. Ankara ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Sosyalist Fikir Kulübü’ne üye oldu ve o yılların popüler sosyalist hareketlerinden olan TİP, Dev-Genç ve THKO yapılanmaları içinde aktif rol aldı.

Kayserili Hüseyin İnan, okul yıllarında öğrenci eylemlerinde aktif rol aldı ve ABD karşıtı 6. Filo protestolarına katıldı. 14 Ekim 1969’da, THKO’nun kadrosunda yer alarak Suriye üzerinden Ürdün’e, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) gerilla eğitim kamplarına gitti. Burada aldığı eğitim sonrası İsrail’e karşı çeşitli eylem ve baskınlarda görev aldı.

Güney sınırlarını üç kez aşarak eğitimi tamamladıktan sonra, Suriye üzerinden gizlice Türkiye’ye giriş yaptığında Diyarbakır’da tutuklandı ve 8 ay cezaevinde kaldı. 1970’lerin başında, Kavaklıdere Polis Karakolu’nun kurşunlanması ve bankası soyması gibi eylemler gerçekleştirdi.

Kayseri doğumlu İnan, 23 Mart 1971’de Kayseri’de dayısının evinde gizlenirken ihbar edilerek yakalandı. Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan’la birlikte, Ankara 1. No’lu Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından 9 Kasım 1971’de idam cezasına çarptırıldı.

Çocukluğunu ve gençliğini Kayseri’de geçirmiş olan İnan, son anda bile umutla idamı engellemeye çalıştı. Fakat 6 Mayıs 1972’de, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan ile birlikte idam edildi. İdam öncesinde, görevli imam Seyit Çiftçi’nin telkiniyle abdest alıp kelime-i şehadet getirerek son yolculuğuna çıktı.