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Mimarsinan Bahçelievler'e Yeni Sağlık Merkezi ve 112 İstasyonu

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde yeni bir aile sağlığı merkezi ve 112 acil istasyonu inşa edeceğini duyurdu. Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, merkezin bölgedeki sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını ve mevcut sağlık merkezlerindeki yoğunluğu azaltacağını belirtti.

Mimarsinan Bahçelievler'e Yeni Sağlık Merkezi ve 112 İstasyonu

610 metrekarelik alanda inşa edilecek olan Asım Balcı Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu, zemin ve birinci kattan oluşacak. Merkezde 5 hekim görev yapacak ve bir de 112 acil istasyonu bulunacak. Muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası-bebek izlem, gebe takip odası ve laboratuvar gibi birimler de merkezde yer alacak.

Melikgazi Belediyesi, bu yatırımla birlikte ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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