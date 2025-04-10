Mimarsinan Mahallesi'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Mimarsinan Mahallesi'nde kaybolan Mehmet Kırıkkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Dün akşam saat 21:30 sularında Mimarsinan Mahallesi Erciyes 1. Cadde üzerindeki ikametinden ayrılan ve o saatten sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Kırıkkaya için yakınları kayıp ilanı verdi. Yaklaşık 2 gündür haber alınamayan Kırıkkaya, Mimarsinan Mahallesi’nde asılı halde bulundu. Kırıkkaya’nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.