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Vefat eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akkaş defnedildi

Vefat eden Yeşilhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdür vekili Harun Akkaş kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Vefat eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akkaş defnedildi

Yeşilhisar  Gençlik ve Spor İlçe Müdür vekili Harun Akkaş kansere yenik düştü. Uzun süredir tedavi gören  Akkaş dün  akşam üzeri yaşam mücadelesini kaybetti. Akkaş’ın cenazesi Yeşilhisar İlçe Merkez Camiinde kılınan namazın ardından defnedildi. Harun Akkaş’ın cenazesine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İlçe Müdürleri, Şube Müdürleri ve Spor camiasından çok sayıda varandaş katıldı.

Haber Merkezi

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