Minik Aleyna'ya doğum günü sürprizi

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden olan özel gereksinimli Aleyna Başol için doğum günü etkinliği düzenledi.

Minik Aleyna'ya doğum günü sürprizi

İtfaiye Daire Başkanlığı, Aleyna’yı evinden alarak, doğum günü sürprizi hazırladı. Kutlamada konuşan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız adına, Aleyna’nın itfaiyeyi tanıtması ve temsil etmesi adına bu kaskı kendisine takdim ediyoruz. Onu gönüllü itfaiyeci ilan ediyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden olan özel gereksinimli Aleyna Başol için doğum günü etkinliği düzenledi. İtfaiye Daire Başkanlığı, Aleyna’yı evinden alarak, doğum günü sürprizi hazırladı. Kutlamada, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan tarafından Aleyna’ya, itfaiyeyi temsilen bir kask hediye edilerek, kendisi gönüllü itfaiyeci ilan edildi. Kızılkan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız adına, Aleyna’nın itfaiyeyi tanıtması ve temsil etmesi adına bu kaskı kendisine takdim ediyoruz. Onu gönüllü itfaiyeci ilan ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

İtfaiye aracına binmenin kendisi için en büyük mutluluklardan biri olduğunu ifade eden Aleyna, “Bugün için kutlamalar bekliyordum, çok mutluyum” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İstanbul-Kayseri Uçağı Adana'ya zorunlu iniş yaptı
İstanbul-Kayseri Uçağı Adana’ya zorunlu iniş yaptı
İş yerine torpil atan gruba pompalı tüfek ile karşılık
İş yerine torpil atan gruba pompalı tüfek ile karşılık
112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbar yapanlara ceza uygulanacak
112 Acil Çağrı Merkezi’ne asılsız ihbar yapanlara ceza uygulanacak
İleri mitral kapak yetmezliği olan 9 Yaşındaki Mina, sağlığına kavuştu
İleri mitral kapak yetmezliği olan 9 Yaşındaki Mina, sağlığına kavuştu
Minik Aleyna'ya doğum günü sürprizi
Minik Aleyna’ya doğum günü sürprizi
ERVA sporcularına mobilyacılar odasından ödül
ERVA sporcularına mobilyacılar odasından ödül
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!