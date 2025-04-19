Minik Aleyna’ya doğum günü sürprizi

İtfaiye Daire Başkanlığı, Aleyna’yı evinden alarak, doğum günü sürprizi hazırladı. Kutlamada konuşan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız adına, Aleyna’nın itfaiyeyi tanıtması ve temsil etmesi adına bu kaskı kendisine takdim ediyoruz. Onu gönüllü itfaiyeci ilan ediyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden olan özel gereksinimli Aleyna Başol için doğum günü etkinliği düzenledi. İtfaiye Daire Başkanlığı, Aleyna’yı evinden alarak, doğum günü sürprizi hazırladı. Kutlamada, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan tarafından Aleyna’ya, itfaiyeyi temsilen bir kask hediye edilerek, kendisi gönüllü itfaiyeci ilan edildi. Kızılkan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız adına, Aleyna’nın itfaiyeyi tanıtması ve temsil etmesi adına bu kaskı kendisine takdim ediyoruz. Onu gönüllü itfaiyeci ilan ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

İtfaiye aracına binmenin kendisi için en büyük mutluluklardan biri olduğunu ifade eden Aleyna, “Bugün için kutlamalar bekliyordum, çok mutluyum” dedi.