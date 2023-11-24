Minik öğrenciler, Filistinli çocuklar için balon uçurdular
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu öğrencileri, İsrail bombardımanlarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar hatırasına gökyüzüne kırmızı uçan balon bıraktılar.
- 24.11.2023 22:25
- Güncelleme: 24.11.2023 22:25
Öğretmenler Günü munasebetiyle Gazze'deki katliama dikkat cekmek ve farkındalık oluşturmak için Melikgazi Ilçesi Fatih Sultan Mehmet Han Ilkokulu 2/B sınıfı öğrencileri, düzenledikleri etkinlikte gökyüzüne kırmızı uçan balon bıraktılar.
Haber Merkezi
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