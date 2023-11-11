Minik Yüreklerden Filistin'e Destek

Kayseri Cumhuriyet Meydanında kurulan Filistin çadırında buluşan İlim Hikmet Vakfı Evde karakter Eğitimi öğrencileri, İsrail'in Filistinde yapmış olduğu katliam ve vahşeti protesto ederek, Filistin konulu resim ve boyamalarla Filistinlilere destek oldular.

Türk ve Filistin bayraklı boyama ve çizimler yapan minik öğrenciler, Mescidi Aksa konulu şiirler okuyarak, filistin bayrağı renklerinden oluşan bir demet balonu da havaya uçurdular.

İsrail vahşetinde can veren çocuklardan bir kısmının adının yazılı olduğu panolar hazırlayan ve bu panoları Türk ve Filistin bayraklarıyla süsleyen miniklerin çizmiş olduğu resimler Filistin çadırının yüzeyinde sergilendi.