KumsMall AVM Çocuk Bahçesi gibi

 KumsMall AVM'de açılan etkinlik alanında çocuklar boyama ve çizim yaparken çeşitli oyunlar oynuyor ve safari alanında hayvan figürlerini tanıyor. 45 dakikalık seanslarda çocuklar saat 14:00 ve 16:00 arasında giriş yapabiliyor. 

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  • 11.11.2023 18:23
  • Güncelleme: 11.11.2023 18:25
KumsMall AVM Çocuk Bahçesi gibi
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KumsMall AVM’nin giriş katında çocukların ara tatilde eğlenceli vakit geçirebilmesi için etkinlik alanı kuruldu. 4 saat boyunca açık olan etkinlik alanında çocukların eğlendiğini söyleyen Esra Yıldız, “Çocuklara ara tatilde eğlenceli zaman geçirmek ve onlarla keyifli vakit geçirmek için bu etkinlikteyim. Seansımız saat 14:00’de başlıyor 18:00’de bitiyor ve 45 dakika sürüyor. 15 dakikalık molalar var bu arada da çocukların sıkılmaması için alışveriş merkezi içerisindeki etkinliklerimiz devam ediyor. Etkinlik alanında çocuklara 3 boyutlu resimler, kağıt kesme işlemleri yapıyoruz. Çocuklar daha sonra safari alanında yaşıtlarıyla eğleniyorlar. Her seansta 25 kişilik grup alıyoruz. Yoğun bir ilgi var ve memnunuz. Ara tatil boyunca buradayız” dedi.
6 yaşındaki Liya Eflatun ise etkinlik alanında oyun oynadığını ve eğlenceli olduğunu belirterek tüm çocukları davet etti.

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