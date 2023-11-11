KumsMall AVM Çocuk Bahçesi gibi
KumsMall AVM'de açılan etkinlik alanında çocuklar boyama ve çizim yaparken çeşitli oyunlar oynuyor ve safari alanında hayvan figürlerini tanıyor. 45 dakikalık seanslarda çocuklar saat 14:00 ve 16:00 arasında giriş yapabiliyor.
- 11.11.2023 18:23
- Güncelleme: 11.11.2023 18:25
KumsMall AVM’nin giriş katında çocukların ara tatilde eğlenceli vakit geçirebilmesi için etkinlik alanı kuruldu. 4 saat boyunca açık olan etkinlik alanında çocukların eğlendiğini söyleyen Esra Yıldız, “Çocuklara ara tatilde eğlenceli zaman geçirmek ve onlarla keyifli vakit geçirmek için bu etkinlikteyim. Seansımız saat 14:00’de başlıyor 18:00’de bitiyor ve 45 dakika sürüyor. 15 dakikalık molalar var bu arada da çocukların sıkılmaması için alışveriş merkezi içerisindeki etkinliklerimiz devam ediyor. Etkinlik alanında çocuklara 3 boyutlu resimler, kağıt kesme işlemleri yapıyoruz. Çocuklar daha sonra safari alanında yaşıtlarıyla eğleniyorlar. Her seansta 25 kişilik grup alıyoruz. Yoğun bir ilgi var ve memnunuz. Ara tatil boyunca buradayız” dedi.
6 yaşındaki Liya Eflatun ise etkinlik alanında oyun oynadığını ve eğlenceli olduğunu belirterek tüm çocukları davet etti.