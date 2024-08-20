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Mobil Hız tespiti ile 7 ayda 12 milyon lira ceza uygulandı

Kayseri'de trafik jandarması tarafından Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) kullanılarak gerçekleştirilen gece ve gündüz denetimleri kapsamında yılın ilk 7 ayında yapılan denetimlerde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 4 bin 345 gündüz ve bin 488 gece sürücüsüne toplam 12 milyon 206 bin 423 Türk lirası idari para cezası kesildi.

Mobil Hız tespiti ile 7 ayda 12 milyon lira ceza uygulandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla, trafik kazalarının yoğunlaştığı bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Melikgazi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi üzerinde, hızdan kaynaklı kazaları önlemek için Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) kullanılarak gece ve gündüz denetimleri aralıksız devam ediyor. Aynı zamanda, Develi, İncesu, Kocasinan ve Bünyan bölgelerindeki yol güzergahlarında da hız radar denetimleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. 
Yapılan çalışmalar neticesinde ise 2024 yılının ilk 7 ayında yapılan denetimlerde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 4 bin 345 gündüz ve bin 488 gece sürücüsüne toplam 12 milyon 206 bin 423 Türk lirası idari para cezası kesildi.

MTS nedir?
Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ile aracın hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile birçok önemli veriler her bir vasıta için tespit edilebiliyor. Şerit ve araç sınıf bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkân sağlayan Medar MTS, tek bir sistemle aynı anda birçok aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edip ihlal kayıtlarını ayrı ayrı oluşturmaktadır. Hız ihlali yapanların bilgilerini ve görüntülerini anlık olarak görevli ekibin tabletine aktararak izlenmesini sağlayabilen cihaz, otonom şekilde ( kullanıcı personel ihtiyaç duymadan ) hız ihlali yapan araçları tespit etmektedir. Lazer teknolojinin yer aldığı, gece ve her türlü hava şartında hız tespiti yapabilen Medar MTS, hem araç üzerinde monteli hem de seyyar olarak yol kenarında tripot üzerinde kullanılmaktadır.

Haber Merkezi

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