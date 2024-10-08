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Mobilya'nın başkentinde Kayseri'ye Yakışmayan Hareketler

Mobilya sanayinin başkenti Kayseri'de bir gün arayla açılan 2 Uluslararası Mobilya Fuarı Kayseri'ye yakışmadı.

Mobilya'nın başkentinde Kayseri'ye Yakışmayan Hareketler

Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya tarafındanKUMSMAL'da  düzenlenen  8-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek mobilya fuarının açılışından bir gün sonra aynı hafta içinde 9-13 Ekim tarihleri arasında da ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı'nın Organize Sanayi Bölgesi Uluslararsı Fuar alanında açılıyor olması, Mobilyanın başkenti Kayseri'de şaşkınlık yarattı.

Aynı günlerde açılan iki mobilya fuarı ile ilgili TOBB, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve OSB Müdürlüğü gibi Kayseri'nin ticari dinamik alt yapısını oluşturan kuruluşların, yerel yöneticilerin bu duruma neden müdahale etmedikleri, Kayseri adına yakışmayacak bu tarz teşebbüslere neden engel olmadıkları da merak konusu.

 

Haber Merkezi

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