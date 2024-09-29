Modernize edilmiş Çerkes Adige Ulusal Kıyafetleri Kale içinde sergilendi

Modernize edilerek günümüz defilelerini aratmayacak bir şekle dönüştürülmüş yırtmaçlı ve kolu açık kıyafetler, geleneksel Çerkes Adige Ulusal Kıyafetleri adı altında Kaleiçi'nde sergilendi.

Kayseri Kaleiçi'nde Kafkas Derneği tarafından 28 Eylül Adige Ulusal Kıyafet Günü sebebiyle Çerkes kıyafet defilesi ve müzik dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Kayseri Kafkas Derneği Kooperatif Başkanı Nurşah Özyürek, “Kayseri’de yoğun bir Çerkez nüfusu var. 1968’de kurulan derneğimizde bu nüfusu temsil etmektedir. Geçemodern çerkes kıyafetleri bu yıl ilk defa Tren garında gerçekleştirdiğimiz defile çok büyük bir ilgi görünce biz bu sefer daha halka açık bir etkinlik yapmak istedik” dedi.

Kayseri Kafkas Derneği tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 28 Eylül Adige Ulusal Kıyafet Günü dolayısıyla Çerkes kıyafetleri defilesi ve müzik dinletisi etkinliği düzenlendi.

Kayseri Kaleiçi'nde gerçekleşen etkinliğe, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Kayseri Kafkas Derneği ve Çerkez Kültür Ürünleri Kadın Girişim Kooperatif Başkanı Nurşah Özyürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte Modacı Nilüfer Tokuç’un tasarladığı yöresel Çerkes kıyafetleri ile Kayseri Kafkas Derneği Geleneksel El Sanatları Kurs Eğitmenleri ve Çerkes Kültür Ürünleri Kadın Kooperatifi Kadınlarının tasarımları sergilendi.

Program kapsamında konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Çerkeslerin çok asil bir millet olduğunu dile getirerek, “Kıymetli başkanımızın öncülüğünde geçen yılda Tren Garı’nda çok güzel bir etkinlik yapılmıştı. Başkanımız arayıp böyle bir etkinlik yapılacağını ifade ettiğinde özellikle Kayseri’de olursam mutlak suretle katılacağımı söylemiştim. Bugünde sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çerkezler çok asil bir millet, onların geçmişine baktığınızda, çektikleri sıkıntıları takip ettiğinizde yaşanan Çerken Sürgünü, Anadolu’nun kucaklarını açması, Anadolu’ya gelmeleri ve büyük ölçüde Uzun Yayla’ya yerleşmeleri onlarla komşuluk yaparak bir arada olmaktan son derece mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Böyle bir organizasyon yaptıkları için kıymetli başkanımızın şahsında tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

'ÇERKESLER 160 YILDIR ANADOLU'DA'

Çerkeslerin 160 yıldır Anadolu’da var olduklarını belirten Kayseri Kafkas Derneği Kooperatif Başkanı Nurşah Özyürek, “28 Eylül bizim anavatan dediğimiz Kuzey Kafkasya’daki Federe Cumhuriyetlerimizin olduğu bölgede bizim için özel bir gün olarak kutlanıyor. Ulusal Çerkez Kıyafeti Günü olarak geçiyor, bizde kendimizi diyasporo olarak tanımlıyoruz. Kayseri’de yoğun bir Çerkez nüfusu var. 1968’de kurulan derneğimizde bu nüfusu temsil etmektedir. Geçen yıl ilk defa Tren garında gerçekleştirdiğimiz defile çok büyük bir ilgi görünce biz bu sefer daha halka açık bir etkinlik yapmak istedik. Aynı zamanda Kamu STK ve yerel yönetim iş birliği içerisinde olması bizim için gurur vericidir. Çünkü İl Kültür Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapıyoruz. Misafir olan belediye başkanlarımız var onlarda bizim için çok kıymetli umarım bu akşam keyifli geçer. Sürekli olmayı hedefliyoruz ama dernek yönetimlerinde de seçimler söz konusu olduğu için yeni gelen arkadaşların uktesinde kalacaktır. Bugün Kayseri Kafkas Derneği olarak 28 Eylül Ulusal Çerkes Kıyafeti günün dolayısıyla Kayseri Kaleiçi’nde sizlerle bir araya geldik. Bizler 300 yıl savaştıktan sonra çok büyük bir mücadelenin ardından Türkiye’ye geldik. 160 küsur yıldır bu topraklarda kardeş olduk, büyük mücadeleler verdik. Biz kendimizi biraz daha tanıtmak istedik” şeklinde konuştu.