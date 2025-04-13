Mostar'da Kitap tahlili: 'Osmanlı Aklı' Üzerine Konuşuldu

Mostar Kitap Kafe’de gerçekleşen etkinlik, her yaştan katılımcının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Eğitimci yazar İhsan Özkan’ın moderatörlüğünü üstlendiği programda, Avukat Talha Gerçek ile öğretmenler Metin Göğebakan ve Mehmet Öztürk kitaba dair kapsamlı sunumlar yaptı. Katılımcılar, yorumları ve sorularıyla tartışmaya yön verirken, Osmanlı düşünce dünyasının bugüne yansımaları masaya yatırıldı.

Bu etkinlik, yalnızca bir kitap analizi değil; aynı zamanda geçmişin mirasıyla günümüz arasında köprü kuran bir fikir alışverişiydi.