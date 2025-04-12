Soykırımcı İsrail Kayseri'de Lanetlendi

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen basın açıklamasında emekli Müftü Mehmet Göktaş ve Yazar Yılmaz Altınöz birer konuşma yaparken, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da program sonunda Gazzeli mazlumlar için dualar etti.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu'nun ve birçok sivil tplum kuruluşunun katıldığı programda konuşmalara sık sık ABD ve İsrail aleyhine sloganlarla kesildi.

Çok sayıda Türk bayrağının yanısıra Filistin ve Tevhit bayrağının taşındığı programda İsrail ve Amerika lanetlenirken, Hamas ve Gazzeliler için destek sloganları atılarak tekbirler getirildi.