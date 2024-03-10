Mostar Kitap Kahve açıldı

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Bölgesi’nde Mostar Kitap Kahve düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine, AK Parti Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı ve Şaban Çopuroğlu’nun yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, resmi ve sivil kurum yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve kitapseverler katıldı. Açılış töreni İlim Hikmet Vakfı Başkanı Fatih Kaya’nın selamlama konuşması ile başladı. Vakıf Başkanı Kaya; "Toplum olarak bizlerin en büyük sosyal sermayesi gençlerdir. Gençlerin şahsiyet sahibi olması, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı olması hedefimizdir. Bugün dışarda AVM’lerin her yerde dijitalin kuşattığı bir dünya da gençlerin kuşatıldığını görüyoruz. Gençlerimizin sakin ve güvenli ortamlara ihtiyacı var. Bizlerin döneminde gençlerin çayevleri, büyüklerimizin kahveleri buluşma mekanlarıydı. Türkiye’de şu anda gençlerimizin buluşma adresleri ve muhabbet yerleri kafeler, kitap kahvelerdir. Bizler de gençlerimizin buluşacağı, muhabbet edeceği bir ortam oluşturalım istedik. Sahabiye mahallemizde İlim Hikmet Vakfımızın binasına karşılık belediyemiz bizlere de bu mekanı verdi. Geniş istişareler sonucu burayı gençlere tahsis ettik. Kitap kahvenin isimlendirmesini ve düzenlenmesini gençlere bıraktık. Gençlerimiz kadim bağımızı esas alarak Mostar dedi. Malum Mostar Bosna Hersek demek. Yani Balkanlar demek bu da, geçmişle ve gelecekle bir köprü kurmak demek” diye konuştu. Ayrıca Mostar Kitap Kahve’nin Mostar isminin kayseri için sembolik değeri ile ilgili konuşan Kaya; "Mostar Köprüsü, Kayserili Mimarımız Mimar Sinan’ın yetiştirdiği mimarlardan Mimar Hayrettin’in eseridir” ifadelerini kullandı.

Mostar Kitap Kahve’nin açılış töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu kitap kahvenin Kayserimiz için bir kazanım olduğunu belirterek gençlerin rahat, güven içinde gelebileceği, nezih bir ortamın olduğu, kitap ve kahvenin buluştuğu bir yer olacağını ifade etti. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı ise; "İlim Hikmet Vakfı, yıllardır eğitime önem veren bir yapıya sahiptir. Birçok gencin, insanın yetişmesinde faydalı çalışmalar yapmıştır. Bu mekanın Kayserimizde yeni bir adres olmasını temenni ediyorum” dedi.

Açılış sonrası Mostar Kitap Kahve Müdürü Erdem Işık de, “Farklı bir konseptte hizmet vereceğiz. Her yaş grubunun rahat edeceği ortamlar oluşturacağız. Birinci kat kahve ve kitap satışı, ikinci kat ise ders çalışma, grup etkinlikleri gibi organizasyonlara hizmet verecektir. Süreçte yazar konferansları, yazar söyleşileri, kitap tahlil gibi çalışmaları yapılacaktır” şeklinde konuştu.