Motorine beklenen indirim kesinleşti
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde uygulanması beklenen 88 kuruşluk indirim kesinleşti.
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin litre fiyatına, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren (31.01.2025 00:01) uygulanması beklenen 88 kuruşluk indirim kesinleşti. Fiyat indirimiyle birlikte 48 lira 98 kuruştan satılan motorinin litresi 48 lira 10 kuruşa düşecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 47.82 TL
Motorin (dizel): 48.98 TL (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 26.29 TL.