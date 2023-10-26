Motorine indirim bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine perşembe gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 51 kuruşluk indirim beklentisi oluştu.
- 26.10.2023 21:50
- Güncelleme: 26.10.2023 21:50
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre perşembe gece yarısından itibaren (27 Ekim - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. 39 lira 59 kuruştan satılan motorinin litresi, indirimle birlikte 38 lira 08 kuruşa düşmesi bekleniyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 35,09 TL,
Motorin (dizel): 39,59 TL, (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 18,49 TL.