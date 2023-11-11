Motorine indirim beklentisi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren (14 Ekim - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. 39 lira 2 kuruştan satılan motorinin litresi, indirimle birlikte 37 lira 38 kuruşa düşmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 35,55 TL,

Motorin (dizel): 39,02 TL, (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 18,49 TL.