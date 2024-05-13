Muaythai'de Kayserili sporculardan 23 Türkiye derecesi
Gümüşhane'de yapılan Muaythai Gençler A-B Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda mücadelede eden Kayserili sporcular, 8 Türkiye Şampiyonluğu, 6 Türkiye ikinciliği 9 Türkiye üçüncülüğü alarak önemli bir başarıya imza attılar.
Gümüşhane’de yapılan Muaythai Gençler A-B Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda mücadelede eden Kayserili sporcular, 8 Türkiye Şampiyonluğu, 6 Türkiye ikinciliği 9 Türkiye üçüncülüğü alarak önemli bir başarıya imza attılar.
07-11 Mayıs tarihleri arasında Gümüşhane’de yapılan Muaythai Gençler A-B Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na aldıkları dereceler ile Kayserili sporcular damga vurdu.8 Türkiye Şampiyonluğu, 6 Türkiye ikinciliği 9 Türkiye üçüncülüğü olmak üzere toplamda 23 derece ile dönen Kayserili sporcular başarıları ile göz doldurdu. Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, son yıllarda yaptıkları altyapı çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Ulu, ” Kayseri Muaythai’nin farkını gösterdi, Takımımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli antrenörlerimizin emeklerine yüreklerine sağlık. Bu Hafta Sinop’ta başlayacak olan okul sporları yıldızlar şampiyonası için Kayseri Muaythai Yıldız takımımızı göndereceğiz. Yıldız Takımımıza Sinop’ta başarılar diliyorum” dedi. Kayserili sporcular ve aldıkları dereceler ise şu şekilde:
Yunus Emre Can Aydemir 48 kg genç A Türkiye Şampiyonu
Antrenör: Şakir Kaymaz
Ahmet Akay Dalkıran 54 kg genç B Türkiye Şampiyonu
Antrenör: Şakir Kaymaz Mehmet Yalçın 57 kg genç B Türkiye Şampiyonu
Antrenör: Şakir Kaymaz
Muhammed Ali Çukurtaş 60 kg genç B Türkiye Şampiyonu
Antrenör: Kevser Bilgin
Murat Avcı +91 kg genç A Türkiye Şampiyonu
Antrenör: Nazım Yorulmaz
Asude Koyuncu 57 kg genç A Türkiye Şampiyonu
Antrenör; Menderes Koyuncu
Şeyma Yıldız +75 kg genç A Türkiye Şampiyonu
Antrenör: Kevser Bilgin
Elif Taşdemir 51 kg genç B Türkiye şampiyonu
Antrenör: Yücel Hapolat
Mehmet Karaçavuş 42 kg genç B Türkiye ikincisi
Antrenör: Şakir Kaymaz
Harun Kadir Güngör 51 kg genç A Türkiye ikincisi
Antrenör: Yaşar Cuma Kılıç
Mahmut Keskin 54 kg genç A Türkiye ikincisi
Antrenör: Göksel Cingöz
Berat Saltık 45 kg genç B Türkiye ikincisi
Antrenör: Nurten Kurt
Mert Demir 75 kg genç A Türkiye ikincisi
Antrenör: Göksel Cingöz
Elif Nur Köse 42 kg genç A Türkiye ikincisi
Antrenör: Kevser Bilgin
İrem su özgül 45 kg genç A Türkiye üçüncüsü
Antrenör: Menderes Koyuncu
Sude Algül 42 kg genç B Türkiye üçüncüsü
Antrenör: Menderes Koyuncu
Rabia Kara 67 kg. Genç B Türkiye üçüncüsü
Antrenör: Yücel Haspolat
Sinem Tikik 67 kg genç A Türkiye üçüncüsü
Antrenör: Kevser Bilgin
Elif Yıldız 71 kg genç B Türkiye üçüncüsü
Antrenör; Kevser Bilgin
Ali Efe Danacıoğlu 60 kg genç B Türkiye üçüncüsü
Antrenör; İbrahim Mortaş
Hasan Hüseyin Tulay 42 kg. Genç A Türkiye üçüncüsü
Antrenör: Yücel Haspolat
Zarife Karabacakoğlu 60 kg genç A Türkiye üçüncüsü
Antrenör: Nazım Yorulmaz
Fatmagül Yavuz 57 kg Genç A Türkiye üçüncüsü
Antrenör: Ümit Hançer