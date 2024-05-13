Muaythai'de Kayserili sporculardan 23 Türkiye derecesi

Gümüşhane’de yapılan Muaythai Gençler A-B Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda mücadelede eden Kayserili sporcular, 8 Türkiye Şampiyonluğu, 6 Türkiye ikinciliği 9 Türkiye üçüncülüğü alarak önemli bir başarıya imza attılar.

07-11 Mayıs tarihleri arasında Gümüşhane’de yapılan Muaythai Gençler A-B Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na aldıkları dereceler ile Kayserili sporcular damga vurdu.8 Türkiye Şampiyonluğu, 6 Türkiye ikinciliği 9 Türkiye üçüncülüğü olmak üzere toplamda 23 derece ile dönen Kayserili sporcular başarıları ile göz doldurdu. Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, son yıllarda yaptıkları altyapı çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Ulu, ” Kayseri Muaythai’nin farkını gösterdi, Takımımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli antrenörlerimizin emeklerine yüreklerine sağlık. Bu Hafta Sinop’ta başlayacak olan okul sporları yıldızlar şampiyonası için Kayseri Muaythai Yıldız takımımızı göndereceğiz. Yıldız Takımımıza Sinop’ta başarılar diliyorum” dedi. Kayserili sporcular ve aldıkları dereceler ise şu şekilde:

Yunus Emre Can Aydemir 48 kg genç A Türkiye Şampiyonu

Antrenör: Şakir Kaymaz

Ahmet Akay Dalkıran 54 kg genç B Türkiye Şampiyonu

Antrenör: Şakir Kaymaz Mehmet Yalçın 57 kg genç B Türkiye Şampiyonu

Antrenör: Şakir Kaymaz

Muhammed Ali Çukurtaş 60 kg genç B Türkiye Şampiyonu

Antrenör: Kevser Bilgin

Murat Avcı +91 kg genç A Türkiye Şampiyonu

Antrenör: Nazım Yorulmaz

Asude Koyuncu 57 kg genç A Türkiye Şampiyonu

Antrenör; Menderes Koyuncu

Şeyma Yıldız +75 kg genç A Türkiye Şampiyonu

Antrenör: Kevser Bilgin

Elif Taşdemir 51 kg genç B Türkiye şampiyonu

Antrenör: Yücel Hapolat

Mehmet Karaçavuş 42 kg genç B Türkiye ikincisi

Antrenör: Şakir Kaymaz

Harun Kadir Güngör 51 kg genç A Türkiye ikincisi

Antrenör: Yaşar Cuma Kılıç

Mahmut Keskin 54 kg genç A Türkiye ikincisi

Antrenör: Göksel Cingöz

Berat Saltık 45 kg genç B Türkiye ikincisi

Antrenör: Nurten Kurt

Mert Demir 75 kg genç A Türkiye ikincisi

Antrenör: Göksel Cingöz

Elif Nur Köse 42 kg genç A Türkiye ikincisi

Antrenör: Kevser Bilgin

İrem su özgül 45 kg genç A Türkiye üçüncüsü

Antrenör: Menderes Koyuncu

Sude Algül 42 kg genç B Türkiye üçüncüsü

Antrenör: Menderes Koyuncu

Rabia Kara 67 kg. Genç B Türkiye üçüncüsü

Antrenör: Yücel Haspolat

Sinem Tikik 67 kg genç A Türkiye üçüncüsü

Antrenör: Kevser Bilgin

Elif Yıldız 71 kg genç B Türkiye üçüncüsü

Antrenör; Kevser Bilgin

Ali Efe Danacıoğlu 60 kg genç B Türkiye üçüncüsü

Antrenör; İbrahim Mortaş

Hasan Hüseyin Tulay 42 kg. Genç A Türkiye üçüncüsü

Antrenör: Yücel Haspolat

Zarife Karabacakoğlu 60 kg genç A Türkiye üçüncüsü

Antrenör: Nazım Yorulmaz

Fatmagül Yavuz 57 kg Genç A Türkiye üçüncüsü

Antrenör: Ümit Hançer