Muhanet Taşımacılığına cezai işlem

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri. "Ters yönde ilerleyen otomobil araç kamerası tarafından görüntülendi", "İldem otobüs son duraklarına araç park ediyorlar" ve "Hürriyet mahallesinde güvenli taşımacılık" paylaşımları ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. “Ters yönde ilerleyen otomobil araç kamerası tarafından görüntülendi" paylaşımına konu araç tespit edilerek araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. “İldem otobüs son duraklarına araç park ediyorlar" paylaşımına konu araç tespit edilerek aracın tescil plakasına toplam 993 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan “Hürriyet mahallesinde güvenli taşımacılık" paylaşımına konu araç edilerek toplam 4 bin 58 TL cezai işlem uygulandı.