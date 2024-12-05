'Sizi Bekliyorlar' Projesiyle Kayseri'den Suriye'ye ve Deprem Bölgesine yardım eli

Proje kapsamında, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları bugüne kadar Suriye, Filistin, Doğu Türkistan, Lübnan, Yemen, Afganistan, Somali gibi bölgelerde milyonlarca hayatı etkileyen projelere imza attı. Barınma desteği sağlayan çadır kentler, konteyner evler ve geçici barınma alanları kurarak, soğuk ve olumsuz hava koşullarından korunmayı amaçladılar. Ayrıca milyonlarca ton gıda yardımı, mobil klinikler ve sahra hastaneleriyle sağlık hizmetleri sundular. Çocukların eğitimine devam edebilmesi için okullar inşa edip, yetimhaneler kurarak onların bakımını üstlendiler. Savaşın travmatik etkilerine maruz kalan bireyler için terapi merkezleri kurup, rehabilitasyon programları başlattılar.

Yardımlar yalnızca kara yoluyla değil, denizler aşarak da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Örneğin, Lübnan İçin Hemen Şimdi Yardım Seferberliği kampanyası kapsamında hazırlanan 1.000 ton yardım malzemesi taşıyan gemi Lübnan'a ulaştı. Sudan'a gönderilen 150 konteyner insani yardım malzemesi taşıyan "İyilik Gemisi" de Port Sudan Limanı'na ulaşarak iç savaşın gölgesinde umutsuzluk içerisindeki Sudan halkına umut oldu.

Dünyada savaşlar ve krizler devam ederken, Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları, insani yardımlarıyla savaşın yarattığı karanlık tabloyu değiştirmek için çalışıyor. Filistin, Doğu Türkistan, Lübnan, Sudan, Yemen, Suriye gibi bölgelerdeki insanlar için yardım ve umut taşıyorlar.

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, tüm zorluklara rağmen savaş bölgelerine ulaşarak, barınma, sağlık, gıda ve eğitim gibi temel ihtiyaçları karşılayarak insanlara yalnızca yardım değil, aynı zamanda umut da taşıyorlar. Bu özverili çalışmalar, savaşın izlerini silmek, mağdurların hayatlarını yeniden kurmalarına destek olmak ve insanlığın vicdanını canlı tutmak için yürütülmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olarak, dünyanın dört bir yanında bizi bekleyen mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz!