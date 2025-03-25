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Muhsin Yazıcıoğlu şehadetinin 16. Yılında Anıldı

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15'inci yılında Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen resim sergisi ile beraberinde iftar programında dualarla anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu şehadetinin 16. Yılında Anıldı

BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından şehadetinin 15’inci yılında anma vesilesiyle resim sergisi düzenlendi. Beraberinde ise iftar programında dualar edildi. Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, “Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanlığı olarak Şehit Muhsin Yazıcıoğlu İftar Çadırı’nda Ramazan boyunca hamdolsun ortalama günlük 200 kişiye yemek dağıttık. Tüm hayırseverlere, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gönül ister ki daha fazla olsaydı ama ne yazık ki bu bir bütçe meselesi. Şöyle bir şey duyuyoruz: “Kayseri’de iftar çadırı yok, seçim olmadığından dolayı kurulmadı.” Biz seçim zamanı iftar çadırı kurmadık, bugün de seçim yok ama iftar çadırımız var. Her gün burada 200 kişiye Ramazan ayının sonuna kadar yemek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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