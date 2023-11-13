Mukaddes Miras Kudüs, Filistin Çadırında Anlatıldı

Kayseri İlim Hikmet Vakfı Öğretmenler Komisyonu tarafından organize edilen ayın kitabı programında Mukaddes Miras Kudüs kitabının mütealası Cumhuriyet Meydan'nda kurulu bulunan Filistin Çadırında gerçekleştirildi.

Gazetemiz yazarlarından Mustafa Urhan ve Ensar Şahin'in de konuşmacı olarak katıldığı programda İhsan Özkan, Yasin Karakaya ve Ozan Arıkan da kitapla ilgili mütalaada bulundular.

Kudüs'ün tarihi önemi ve İsrail tarafında işgalinin anlatıldığı programda, Filistin'in müsümanlar için neden önemli olduğu ve Filistin'in işgalinin neden Türkiye'nin güvenlik meselesi olduğunun da izahları yapıldı.