Başkan Büyükkılıç, Millet Bahçesi'ni dolduran vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olan, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla en büyük millet bahçeleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluştu.

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  • 13.11.2023 10:02
  • Güncelleme: 13.11.2023 10:24
Başkan Büyükkılıç, Millet Bahçesi'ni dolduran vatandaşlarla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olan, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla en büyük millet bahçeleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyon projelerinden, Kayseri’nin merkezinde yer alan Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olan ve Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında vatandaşların hizmetine sunulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların ilgisini görmeye devam ediyor.

Vatandaşların uğrak yeri olmaya başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pazar gününü vatandaşların uğrak yeri olmaya başlayan Millet Bahçesi’nde geçirdi.

Millet Bahçesi’nde Kayserililerin yoğun, sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, “Ne güzelsin Kayseri’m. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemiz hemşehrilerimizle bu Pazar bir başka güzeldi. Millet Bahçemizin güzelliğine güzellik katan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.

Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin Kayseri’ye çok yakıştığını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Millet bahçesini gezen, çocukları oyun alanlarından faydalanan ve millet bahçesinin imkânlarını keşfeden vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, Kayserispor’un Kasımpaşa’yı yeneceğini söyleyen ve akıllı saat sözü verdiği bir genç ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde karşılaşan Başkan Büyükkılıç, sözünü tutarak, gence saat hediye etti.

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İHA

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