Murat Cahid Cıngı: 'Biz inşaat kısmını hallettik bundan sonra beyinlere yatırım yapmak lazım'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, öğrencilere burs vermek dışında vizyoner olunması gerektiğini söyleyerek, “Biz inşaat kısmını hallettik bundan sonra beyinlere yatırım yapmak lazım” dedi.

Bundan sonra şehre vizyon katacak gençlere ihtiyaç olduğunu söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Aslında öz eleştiri yapılacak bir pozisyon değil ve bir protesto manasında da söylemedim ama 2 gün önce bu şehirde bu ülkede duble yol yoktu. Sınıf yoktu. Kayseri’de kamuya ait gidilebilecek bir spor salonu var mıydı? Kütüphane var mıydı? Bir tane il halk kütüphanesi vardı meydanda orada kalabalık olurdu giriş çıkış mümkün değil. Hakikaten bir tane yüzme havuzu vardı bu şehirde ama şükür şimdi artık Erkilet’te Ahmet Çolabayrakdar bir spor salonu açtı içinde yok yok. Her yerde yaptık, bu yatırımın olması mecburiydi bir kere. İlla ki dersliğe, okula, kütüphaneye ihtiyaç vardı. Mesela Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi müthiş bir şey yani benim gözümde. Burada Kayseri’deki her bir vatandaşımızın 1 metrekare yeri var, nüfusla aşağı yukarı eşleşiyor. Bura milyar dolara mal olmadı ama şehre katacağı sosyal moral, değişiklik harcanan her şeye değer. Şunu söylemeye çalışıyorum; biz gerçekten çok gerideydik 20 yıldır müthiş işler yaptık. Artık burada frene basalım, yazılımı olmayan bir donanıma bir şey yüklemek mümkün değil ve bir icraat olmaz. Biz inşaat bina kısmını hallettik, bundan sonra işin yazılım kısmını, beyinlere yatırım yapalım. Yani öğrenciye burs vererek değil bu. Aylık 300-500 TL verip al bunu da yol paranı karşıla gibi şeyler değil daha vizyoner olmalıyız. Bir adamın evine, işine bir şey yapabilirsiniz ama beynine bir şey yapamazsınız. O beyin sizi yeniden kaldırıyor. Bizim gelişmiş, yetişmiş ve bu şehre vizyon katacak gençlere ihtiyacımız var” dedi.

Cıngı, reel sektörde insana ihtiyaç olduğunu ve sanayide 50 bin TL’ye çalışan işçiler olduğunu söyleyerek, “Üniversite mezunu olmak kötü bir şey mi? Bir 4 sene eğitim görmek. Nereden bakıyoruz hayata atılmak açısından geç kalma, devlete yük oluşturma gibi boyutları var tabi ama bir taraftan da Türkiye’de nüfusun yüzde 20’si üniversite mezunu, lisans mezunu demek uluslararası arenadaki gücümüz. Hiç biri mesleğini yapmasa bile bir dalda 4 sene uzmanlaşması, sosyalleşmesi var. Üniversite adı üstünde kainatı algılaması demek. Zararlı mı? Değil. Yani hep kar zarar analizi açısından ölçüyoruz kamu politikasında. Burada bizim derdimiz özellikle reel sektörde, üretimde insan sıkıntısı var. Ben her türlü ticareti yaptım. Nereye gitsek eşimiz dostumuz diyor ki “Siz belediyeye gelen müracaatları bize yollayın biz adam bulamıyoruz”. Geçen seçimlerde gezerken bütün fabrikalardaki müşterek talep buydu. Sanatkar da istemiyorlar. Burada herkes kamuya gideyim, belediyeye gideyim diyor ama öyle olmaz. İnanın Organize Sanayi Bölgesi’nde aylık 40-50 bin TL alan kaynakçılar, terziler, döşemeciler var. Bir arkadaşım sondaj yapan işçiye 50 bin TL maaş veriyorum diyor. Şimdi bu varken körü körüne gitmemek lazım. Dolayısıyla bundan sonra bizim üretimimiz çok daha hızlı ivmelenecekken biz bu fırsatları insan yokluğundan kaybedeceğiz. Bunu bir toplumsal aydınlanma haline getirmemiz lazım. Bir şuurlanma hareketi başlatmamız lazım” ifadelerini kullandı.