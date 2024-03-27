Aranan şahıs uygulama yapan polise bıçak çekip kaçtı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çekip apartmana kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aranan şahıs uygulama yapan polise bıçak çekip kaçtı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çekip apartmana kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre D.A., uygulama yapan polise bıçak çekerek bir apartmana kaçıp kendini kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda saklanarak kendine zarar vereceğini söyleyen D.A., ekiplerin ikna çabası sonucu çıkarılarak kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrolde aranması olduğu anlaşılan D.A., gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Aranan şahıs uygulama yapan polise bıçak çekip kaçtı
Aranan şahıs uygulama yapan polise bıçak çekip kaçtı
Aranan şahıs uygulama yapan polise bıçak çekip kaçtı
Aranan şahıs uygulama yapan polise bıçak çekip kaçtı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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