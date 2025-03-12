Murat Canıtez, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığına aday oldu

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi olağanüstü kongre sürecine giderken aday isimlerden birisi Büyükşehir Belediyesi’nde 21 yıldır işçi olarak görev yapan Murat Canıtez oldu. Aday Canıtez; “21 yıldır işçi kardeşlerimizin arasındayım. Onları en iyi şekilde temsil edeceğime yürekten inanıyorum ve bu yüzden de aday oldum” ifadelerini kullandı.

Hala 1966 Turanspor Başkanlığı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Hizmet-İş Sendikası Sosyal Medya Komite Başkanlığı gibi görevleri yürüten Murat Canıtez, bilgi ve birikimlerini işçiler için kullanacağını dile getirdi.