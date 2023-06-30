MÜSİAD, Cami Hamiliği projesine devam kararı aldı

Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi, yaz Kur'an kurslarında cami hamiliği projesine devam kararı aldı.

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  • 30.06.2023 17:46
  • Güncelleme: 30.06.2023 17:46
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MÜSİAD, Cami Hamiliği projesine devam kararı aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi, yaz Kur’an kurslarında cami hamiliği projesine devam kararı aldı.

MÜSİAD Kırşehir Şubesi ile Kırşehir İl Müftülüğü, Kırşehir halkının takdirini kazanan ve daha öncesinde başarıyla tamamlanan ‘Cami Hamiliği’ projesini yeniden başlatma kararı aldı. Projeyle birlikte, Kırşehirli iş insanlarına il genelinde faaliyetlerini sürdüren yaz Kur’an Kurslarının sorumluluğu veriliyor. İş adamları; İl Müftülüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren yaz Kur’an kursları ve kursa giden çocukların ihtiyaçlarını giderecek. MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Enes Mehmet Polat, “Bu projeyle birlikte, İstiklal ve İstikbal Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un da altını çizdiği özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerle donanmış olan ‘Asım’ın Neslini’ bu topraklarda yeşertmek istiyoruz" dedi. Kırşehir’de gençlerin yetişmesi noktasındaki projelere destek vereceklerini açıklayan Polat, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Gençlerimize küçük yaşlarda ulaşarak; onların derdiyle dertlenip, sevinçlerine ortak olup kuşak kavgalarını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu hususta, gençlerimizle hem güç birliği yapılması hem de gönül birliğinin sağlanması adına yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği sayısız örnek proje bulunmaktadır. ‘Cami Hamiliği’ projesini Kırşehir İl Müftülüğümüzün de destekleriyle yeniden başlatma kararı almış bulunmaktayız.”

İHA

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