MÜSİAD, okula başlayacak çocuklar için etkinlik düzenledi 

Kayseri’de bulunan Kadir Has Fuar Parkı’nda Kayseri Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından öğrencilere okul başlangıcından önce stres atmak ve keyifli vakit geçirmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Çocuklar, palyaçolarla, oyun parklarıyla eğlenirken yemek ve tatlı ikramı da yapıldı. Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’te katıldı. Vali Çiçek, Kayseri ile ilgili meselelerde yaptığı organizasyonlar için MÜSİAD başkanı Ferhat Akmermer’e teşekkür etti. Vali Çiçek, “Öncelikle MÜSİAD Başkanımız Ferhat Akmermer’e teşekkür ediyoruz. Çünkü MÜSİAD Kayseri ile ilgili birlik ve beraberlik meselelerinde, Kayseri’yi ilgilendiren konularda tek yürek olarak her zaman organizasyonlara farklı bir hava katıyor. Bugün düşünmüşler hem ERVA Spor Okulu’ndaki öğrenciler hem kendi evlatları ve aileleri ile beraber, çünkü biz ERVA olarak büyük bir aileyiz. MÜSİAD’a ERVA Spor Okulu’ndaki öğrencilerle kendi evlatlarını bir aile olarak görüyor. Okul açılmadan önce hem kendi evlatları hem ERVA Spor Okulu’nun değerli çocukları ile birlikte bir gün geçirelim, beraber olalım diye böyle bir organizasyon yapmışlar. Düşünsenize yarın okul açılacak çocuklar stresli, ama onları düşünen abileri var, büyükler var onlarla beraber burada bir araya geliyorlar. Yanlarında eşleri, aileleri, ERVA öğrencileri, onların aileleri birlikte güzel bir mesaj veriyorlar, hem de birlik ve beraberlik görüntüsü veriyorlar. Sadece bu ERVA Okulları’nda değil, salı günü zaten MÜSİAD bir ERVA okulu daha açıyor, ondan dolayı da teşekkür ediyorum. Kayseri’yi ilgilendiren her konuda MÜSİAD’ın yanımızda yer alması ve elini taşın altına koyması beni çok mutlu ediyor, bugün de bu organizasyonu görmekten dolayı çok mutluyuz, buraya uğramadan geçemezdik” şeklinde konuştu.



‘MÜSİAD- ERVA’NIN 2’NCİ ŞUBESİ SALI GÜNÜ AÇILIYOR’

MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, MÜSİAD- ERVA’nın ikinci şubesinin Salı günü açılacağını ifade ederek Vali Çiçek’in uyuşturucuyla mücadele kapsamında verdiği mücadeleyi anlattı. Başkan Akmermer, “Biraz önce kendilerini de ifade ettiği gibi, biz MÜSİAD ailesi olarak yarın okul ve eğitim hayatına başlayacak başta öğretmenlerimize, çocuklarımıza, okul idarecilerimize, milli eğitim camiasına yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum. Vali Çiçek’in himayelerinde bu proje başlar başlamaz biz kamu kuruluşlarından sonra ERVA’yı açan ilk sivil toplum kuruluşlarından birisiydik. Bu noktada da valimize ERVA, MÜSİAD ile bütünleşecek diyerek bir söz vermiştik. Biz kendi ailelerimiz ve çocuklarımız ile beraber yarının stresini azaltmak için bir etkinlik planlarken, gündemimizin birinci maddesinde ERVA’daki yavrularımız da vardı, onlarla bir araya gelerek kaynaştık. Valimizin de arzu ettiği gibi MÜSİAD-ERVA’nın ikinci şubesini de Salı günü valiliğin himayelerinde Arif Molu Anadolu Teknik Lisesi’nde faaliyete açacağız. Valimiz şehre uyuşturucu ile mücadele açısından bambaşka bir hava kattı. Ben buradan bir mesaj vermek istiyorum, evet iş insanıyız, para kazanıyoruz. Ama kazandığımız paraları bir gün bu dünyaya bırakıp gittiğimizde nasıl ahlakı ve erdemli bir nesle bırakacağız bunun hesabını yapmak zorundayız. Bu projede bize bunu düşündürdüğü için Vali Çiçek’e teşekkür ediyorum” dedi.