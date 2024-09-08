Vali Çiçek, Hunat Çarşısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hunat Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çiçek ardından bir çay evine girerek burada saz çalan ve türkü söyleyen vatandaşlarla vakit geçirdi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hunat Çarşısı’nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Vali Çiçek, kendisiyle sohbet eden vatandaşlara kulak vererek taleplerini dinledi. Çarşı ziyaretinin ardından Vali Çiçek bir çay evine girerek burada saz çalarak türkü söyleyen vatandaşları dinledi.