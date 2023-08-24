Müşteri gibi geldi, telefonu çalıp gitti
Kayseri'de bir kişinin müşteri gibi geldiği marketten telefonu çalması kameraya yansıdı.
- 24.08.2023 12:41
- Güncelleme: 24.08.2023 13:39
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de bir kişinin müşteri gibi geldiği marketten telefonu çalması kameraya yansıdı.
Kocasinan ilçesinde bulunan bir markette meydana gelen olayda, içeriye müşteri gibi giren 2 şüpheliden biri müşteri gibi içeri girdi. Bu sırada market çalışanın telefonla görüştüğünü gören şahıs, kasada bulunan cep telefonunu hızlı bir şekilde alarak çaldı.
Market sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekiplerinin, şüpheli şahsı yakaladığı ve cep telefonunu sahibine teslim ettiği öğrenildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN