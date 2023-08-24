'Enerji piyasası büyüyor'

Sunreliance Energy Kurucu Ortağı Ömer Karasakal Ömer Karasakal Güneş Enerjisi sektörünün öncülerinden olan Ödül Solar çatısı altında faaliyetlerine devam eden EPC firmasının Sunreliance Energy'nin ABD'deki faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek, hedeflerinin ABD'deki varlığını büyüterek, daha fazla sayıda enerji projelerini hayata geçirmek olduğunu söyledi.

PAYLAŞ
  • 24.08.2023 12:37
  • Güncelleme: 24.08.2023 13:37
'Enerji piyasası büyüyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sunreliance Energy Kurucu Ortağı Ömer Karasakal Ömer Karasakal; Güneş Enerjisi sektörünün öncülerinden olan Ödül Solar çatısı altında faaliyetlerine devam eden EPC firmasının Sunreliance Energy’nin ABD’deki faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek, hedeflerinin ABD’deki varlığını büyüterek, daha fazla sayıda enerji projelerini hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Sunreliance Energy’nin 2013 yılından beri Türkiye, Balkan Ülkeleri ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde önemli işlere imza attığını kaydeden Karasakal; "Yakın zamanda ABD enerji sektörüne yatırım yaparak, sürdürülebilir enerji çözümleri ile gelişmiş ve geniş çerçeveli yaklaşımlarımızı dünya ölçeğinde devam ettireceğiz. Güneşin gücü ve tecrübemizi birleştirerek alternatif enerji kaynaklarına odaklanarak, hem portföyün sürdürülebilirliği hem de enerji ihtiyacını karşılarken toplumun refahına katkıda bulunuyoruz" dedi. Enerji sektörünün sürdürülebilirliği hakkında görüşlerini belirten Karasakal; "Sürdürülebilirlik, işin temel taşıdır. Gelecek nesillerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklarımızı korumak ve çevre ile alakalı riskleri en aza indirmek sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Bu inovasyona ve teknolojiye büyük yatırım yapıyoruz. Enerji üretim verimliliğini artırmak, karbon ayak izimizi azaltmak ve uzun vadeli değerler sunmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Firmanın ABD’deki projeleri hakkında da bilgi veren Ömer Karasakal; "Şu anda ABD genelinde güneş enerjisi sistemleri çözümleri noktasında yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Güneş paneli üretimi ve kurulum projeleri ile büyümeye endeksli çalışıyoruz. Ayrıca akıllı üretim teknolojilerine yatırım yapıyoruz ve enerji verimliliği çözümleri geliştirerek güç arzını daha iyi bir seviye getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Firmanın ABD’deki varlığını büyüterek yeni enerji projelerini hayata geçirmek istediklerini de kaydeden Ömer Karasakal; "Gelecekteki hedeflerimiz oldukça heyecan verici. ABD’deki varlığımızı büyüterek, daha fazla sayıda enerji projelerini hayata geçirmeyi ve yenilenebilir enerji teknolojilerini geliştirmeyi planlıyoruz. Amacımız Türk Üreticisinin lider bir konum elde etmesine katkı sunmak ve hem sürdürülebilir bir dünyaya hem de insanlığın geleceğine değer katan projeleri hayata geçirerek enerji üretiminin gelişmesidir" şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Afrikalı heyetten MÜSİAD Kayseri'ye ziyaret

Afrikalı heyetten MÜSİAD Kayseri'ye ziyaret

Kayseri'de yazlık buğday üretimi geleneği sürüyor

Kayseri'de yazlık buğday üretimi geleneği sürüyor

'Kumsmall'ın konsept mağazasında ürünler 3-4 kat indirimli'

'Kumsmall'ın konsept mağazasında ürünler 3-4 kat indirimli'

30 Ağustos için 'Zafere Pedallıyoruz' etkinliği düzenlenecek

30 Ağustos için 'Zafere Pedallıyoruz' etkinliği düzenlenecek

Kuruköprü'ye şık sosyal tesis

Kuruköprü'ye şık sosyal tesis

Kuruköprü sosyal tesiste sona gelindi

Kuruköprü sosyal tesiste sona gelindi

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da gündem transfer yasağı

Kayserispor’da gündem transfer yasağı

Kayseri semt pazarı fiyatları | 24.08.2023

Kayseri semt pazarı fiyatları | 24.08.2023

DAHA FAZLA
Başkan Öztürk'ten engelli vatandaşa araç desteği

Başkan Öztürk'ten engelli vatandaşa araç desteği

KAYÜ Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunda Bal Hasadı Yapıldı

KAYÜ Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunda Bal Hasadı Yapıldı

Öğrenciler tarihi okulda İngilizce öğreniyor

Öğrenciler tarihi okulda İngilizce öğreniyor

Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıyor

Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıyor

Bünyan'da bozuk yollar düzenleniyor

Bünyan'da bozuk yollar düzenleniyor