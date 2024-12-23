Narko-Okul uygulamasında 32 şahıs sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Türkan Altun ve Av. Mehmet Altun Ortaokulu ve civarında gerçekleştirilen Narko-Okul uygulamasında 19 araç ve 32 şahıs sorgulandı.

Narko-Okul uygulamasında 32 şahıs sorgulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Türkan Altun ve Av. Mehmet Altun Ortaokulu ve civarında; okul ve çevresinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul uygulamasında 19 araç ve 32 şahıs sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz” denildi.

Haber Merkezi

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