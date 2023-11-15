Narkogüç operasyonunda 183 bin 900 makaron ele geçirildi: 16 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 16 şüpheli yakalanırken, 183 bin 900 adet makaron ve 99 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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  • 15.11.2023 19:59
  • Güncelleme: 16.11.2023 09:55
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Narkogüç operasyonunda 183 bin 900 makaron ele geçirildi: 16 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen ‘Narkogüç’ operasyonunda 16 şüpheli yakalanırken, 183 bin 900 adet makaron ve 99 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde ‘Narkogüç’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 183 bin 900 adet makaron, 500 paket gümrük kaçağı sigara, 32 adet kaçak cep telefonu, 99 kilogram kaçak tütün, 66 adet elektronik sigara likiti, 30 adet kaçak pro, 2 adet sigara sarma makinası, 1 adet ruhsatsız tabanca ve. 34 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanan 16 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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