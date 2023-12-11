Narkotik ekipleri 70 bin kişiyi bilgilendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bu güne kadar 70 bin kişiye ulaşılarak bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

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  • 11.12.2023 10:21
  • Güncelleme: 11.12.2023 10:27
Narkotik ekipleri 70 bin kişiyi bilgilendirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bu güne kadar 70 bin kişiye ulaşılarak bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleyi her alanda sürdürmeye devam ediyor. Ekipler bu çerçevede şehirdeki tüm okullarda, KAYMEK’lerde, Kuran kurslarında, AVM’lerde, spor müsabakalarında, kamu kurum ve STK’larda, bina yönetiminin talebiyle apartmanların toplantı salonunda uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla alakalı eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinde bulundu.

Ekipler; bu güne kadar yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde yaklaşık 70 bin kişiye ulaşarak uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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